Погода на Ямале 8 декабря: днём до-12
Преимущественно облачно
Погода на Ямале 8 декабря: днём до-12Фото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 8 декабря, преимущественно облачно, ветер тихий, западный 0.8 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 91%.
Температура воздуха ночью понизится до -12°C, ветер изменится на юго-западный 1.5 м/с. Давление повысится и составит 756 мм рт. ст. Температура днем -12°C, a ночью 10 декабря не поднимется выше отметки -9°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.7 м/с.