2018-12-07T15:56:11+03:00
Общество

В выходные на Ямале откроется Обдорская ярмарка

Продукцию представят 13 производителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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На территории Обдорского острога 9 декабря в Салехарде открывается Обдорская ярмарка.

На трёхдневной ярмарке будет представлена продукция 13 ямальских предприятий и мастеров национальных промыслов из окружной столицы, Приуральского и Ямальского районов. Покупателям предложат рыбу во всевозможных вариациях: от свежемороженой до деликатесной юколы, а также консервы, пресервы и фарш – как из сиговых, так и из частиковых видов рыб. Популярные продукты из оленины – колбасы, полуфабрикаты, копчёности и, конечно же, свежее мясо, фирменные ямальские молочные продукты: сметану, сливочное масло, ягодный йогурт.

Отметим, ямальские сельхозпроизводители являются неоднократными призёрами окружного конкурса «Лучшее на Ямале», а также престижных выставок различных уровней.

Кроме того, пройдёт культурно-развлекательная программа: массовые народные гуляния, спортивные состязания, национальные забавы и игры, выступления творческих коллективов и вокальных исполнителей.

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