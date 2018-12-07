2018-12-07T15:37:28+03:00
Происшествия

Житель Нового Уренгоя перевёл мошенникам 60 тысяч рублей

Он решил рискнуть на торгах
Алена Кульмухаметова
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Деньги ушли, но скоро сами вернутся на ваш счет. В это верил житель Нового Уренгоя, но зря. В деле разбирается полиция.

По информации УМВД ЯНАО, мужчине на мобильный телефон позвонила неизвестная и предложила принять участие в интернет-торгах. Она сообщила, что на свой компьютер мужчина должен установить специальную программу и зарегистрироваться на интернет-платформе. На счет установленной платформы мужчина перечислил 59 800 рублей. После чего злоумышленница, используя установленную программу потерпевшим, удаленно начала пользоваться компьютером мужчины и самостоятельно вывела его деньги, пояснив, что скоро они вернутся ему на счет. Однако до настоящего времени деньги не вернулись на счет потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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