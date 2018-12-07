2018-12-07T15:00:25+03:00
Общество

Лучший библиотекарь Ямала живёт в Муравленко

Конкурсные испытания для 13 молодых специалистов ямальских библиотек
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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На Ямале названы призёры III окружного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года». Победителем стала Анастасия Попова из Муравленко.

Напомним, накануне прошли конкурсные испытания для 13 молодых специалистов ямальских библиотек. Примечательно, что среди конкурсантов были не только люди с профильным образованием, но и те, кто пришёл в библиотеку из других сфер деятельности.

Интересным конкурсным испытанием стала презентация библиотечных проектов на тему «Современная библиотека – современному читателю!», а также специальные проекты по созданию и презентации сайтов, посвящённых ямальским авторам Ивану Истомину и Роману Ругину. Конкурс «Творчество без границ» рассказал об увлечениях и хобби конкурсантов.

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