2018-12-07T14:00:47+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнангов получила восемь лет тюрьмы за убийство мужа, который не правильно клеил обои

Женщина заплатит штраф за оскорбление полицейского
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Восемь лет лишения свободы получила женщинаВосемь лет лишения свободы получила женщинаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Очень сварливая супруга сядет за решётку на восемь лет. Женщина убила мужа во время ремонта их квартиры. Полицейским дама пыталась доказать, что он наложил на себя руки.

Сегодня Лабытнангским городским судом вынесен обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении убийства и публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

По информации прокуратуры ЯНАО, 25 сентября в ходе ремонта в квартире между супругами возник конфликт, в результате которого взбешённая женщина ударила ножам в грудь мужа.

Осознав, что супруг скончался, женщина вызвала скорую медицинскую помощь, сотрудники которой прибыли на место происшествия вместе с полицейскими.

Дама, будучи недовольной работой полицейских оскорбила командира отделения взвода ППС грубой нецензурной бранью.

В судебном заседании женщина отрицала свою вину в убийстве мужа, который по её версии покончил жизнь самоубийством.

Женщину приговорили к 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафам в размере 20 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП