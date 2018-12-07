Жительница Лабытнангов получила восемь лет тюрьмы за убийство мужа, который не правильно клеил обои

7 Дек. 14:00 2018-12-07T14:00:47+03:00

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Очень сварливая супруга сядет за решётку на восемь лет. Женщина убила мужа во время ремонта их квартиры. Полицейским дама пыталась доказать, что он наложил на себя руки.

Сегодня Лабытнангским городским судом вынесен обвинительный приговор. Женщина признана виновной в совершении убийства и публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

По информации прокуратуры ЯНАО, 25 сентября в ходе ремонта в квартире между супругами возник конфликт, в результате которого взбешённая женщина ударила ножам в грудь мужа.

Осознав, что супруг скончался, женщина вызвала скорую медицинскую помощь, сотрудники которой прибыли на место происшествия вместе с полицейскими.

Дама, будучи недовольной работой полицейских оскорбила командира отделения взвода ППС грубой нецензурной бранью.

В судебном заседании женщина отрицала свою вину в убийстве мужа, который по её версии покончил жизнь самоубийством.

Женщину приговорили к 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафам в размере 20 тысяч рублей.