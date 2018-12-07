На Ямале обсудили условия ведения бизнеса
Три дня подряд в правительстве Ямала проходили встречи с предпринимателями и представителями ведущих деловых объединений..
Мероприятие проходило в формате открытой дискуссии: представители бизнеса рассказали о текущих проблемах и задали вопросы, которые, в основном, касались процедур оформления прав собственности, подключения к коммунальным сетям, проведения налоговых и банковских операций.
Во встрече участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей ЯНАО Вадим Елизаров, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин, президент Торгово-промышленной палаты округа Сергей Носкин, председатель регионального отделения «Опоры России» Алексей Писарев.
Предприниматели представили свои предложения по снятию барьеров для бизнеса и улучшению делового климата в регионе.