На Ямале обсудили условия ведения бизнеса

7 Дек. 13:37 2018-12-07T13:37:46+03:00

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Три дня подряд в правительстве Ямала проходили встречи с предпринимателями и представителями ведущих деловых объединений..

Мероприятие проходило в формате открытой дискуссии: представители бизнеса рассказали о текущих проблемах и задали вопросы, которые, в основном, касались процедур оформления прав собственности, подключения к коммунальным сетям, проведения налоговых и банковских операций.

Во встрече участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей ЯНАО Вадим Елизаров, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин, президент Торгово-промышленной палаты округа Сергей Носкин, председатель регионального отделения «Опоры России» Алексей Писарев.

Предприниматели представили свои предложения по снятию барьеров для бизнеса и улучшению делового климата в регионе.