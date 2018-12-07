В Тарко-Сале осуждена банда, которая обокрала, избила и изнасиловала мужчину

7 Дек. 12:59 2018-12-07T12:59:30+03:00

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На Ямале вынесен приговор двум мужчинам и женщине, которые жестоко избили, изнасиловали и обокрали мужчину. Спастись из извергов помогла сестра и смекалка пострадавшего.

Следственный комитет Ямала сообщает, что троица за разбой, совершенный с угрозой применения насилия, грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья и насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц совершила в отношении жителя Тарко-Сале.

В ночь с 13 на 14 января 2018 года в городе Тарко-Сале нетрезвый ямалец поссорился в магазине с ранее незнакомым ему мужчиной. Мужчина предложил потерпевшему пройти в квартиру для продолжения выяснений отношений. В квартире, где в это время также находились еще один мужчина и женщина, компания продолжила распитие спиртных напитков, конфликт продолжился.

Мужчины избили и изнасиловали гостя. Не выдержав мучений, потерпевший пообещал дать им денег, чтобы его отпустили. Женщина проверила карманы одежды мужчины и похитила около 5 тысяч рублей и ключи от автомобиля. Такая сумма не удовлетворила преступников и тогда они, угрожая потерпевшему пневматическим газобаллонным пистолетом, отправились к его сестре домой, где со слов потерпевшего якобы находилась его банковская карта с деньгами и его автомобиль. Зайдя к сестре, мужчина сообщил ей о произошедшем, и попросил помощи. Женщина позвонила в полицию.

Накануне суд вынес приговор. Один обвиняемый приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима, второй к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а женщина к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.