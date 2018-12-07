2018-12-07T12:40:42+03:00
Общество

В музее Нового Уренгоя открылась выставка «Ветер цветов»

Экспозиция позволит увидеть профессиональное владение техниками рисунка
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Новый УренгойФото с сайта администрации города Новый Уренгой
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Гости музея изобразительных искусств Нового Уренгоя смогут не только увидеть работы петербургских художников, но и приобрести авторские новогодние подарки: картины, арт-объекты, платки из натурального шелка, елочные игрушки, сувениры и многое другое.

Выставка работ петербургских художников Натальи Тур и Майи Ореховой «Ветер цветов» открывается 7 декабря.

Огромное внимание в своих работах современные художники уделяют деталям, играют с цветом и тенями. Экспозиция позволит увидеть профессиональное владение техниками рисунка и интересный сюжет, связь живописи и графики с промышленным производством.

Работы Натальи Тур видели зрители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Дели, Страсбурга, Парижа и Гонконга. Владеет сетью собственных галерей «Tour gallery».

Майя Орехова создает дизайн промышленной печати по ткани для мебельных производств.

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