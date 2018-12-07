Доверчивый житель Надыма потерял телефон и деньги

7 Дек. 11:52 2018-12-07T11:52:55+03:00

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Сотрудница ломбарда оказалась мошенницей и деньги ушли в неизвестном направлении. Так житель Надыма остался без телефона и пяти тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию Надыма и рассказал, что всё началось с утерянного телефона. Он разместил об этом объявление в социальной сети. Через некоторое время ему позвонила женщина, представилась сотрудником ломбарда и пояснила, что утерянный им телефон находится у них в залоге, необходимо оплатить затраты по его хранению. После чего заявитель перечислил 5 000 рублей. Поняв, что обманут мошенниками, мужчина обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.