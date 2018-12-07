2018-12-07T10:57:44+03:00
Общество

В Тако-Сале реконструируют фонтан «Чайки над Пуром»

Она давно находится в аварийном состоянии
Алена Кульмухаметова
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На региональном портале «Живем на Севере» во вкладке Пуровского района завершились ноябрьские опросы. Пуровчане приняли решения по ряду вопросов местного значения.

Также решалась судьба и одного из таркосалинских фонтанов. Фонтанная композиция "Чайки над Пуром", установленная в сквере возле ДК "Юбилейный" в 2009 году, давно находится в аварийном состоянии. Поэтому органы местного самоуправления призывали всех неравнодушных граждан принять участие в опросе и самим определить будущее объекта. Для решения задачи предлагалось три варианта: провести реконструкцию фонтана, установить на его месте часы или разбить на месте фонтана декоративную клумбу.

По итогам опроса с перевесом в 914 голосов жители высказали пожелание реконструировать фонтан. К работам по восстановлению объекта планируют приступить уже летом сразу после получения экспертизы проекта реконструкции.

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