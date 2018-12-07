2018-12-07T10:41:47+03:00
Происшествия

Житель Надыма отдал мошенникам 26 тысяч рублей ради получения кредита

После перечисления денег лжебанкиры исчезли
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Желая получить кредит, ямальцы попадают на уловки мошенников и етряют собственные сбережения.

Так, в дежурную часть обратился надымчанин и рассказал, что в конце ноября в сети Интернет он заполнил анкету на оформление кредита. В начале декабря ему позвонил неизвестный мужчина, представился менеджером коммерческого банка и сообщил, что ему одобрен кредит, нужно оплатить заключение договора в сумме 3500 рублей, что заявитель и сделал. Далее ямальцу позвонил якобы курьер, попросил оплатить доставку договора в размере 13 000 рублей.

Через некоторое время потерпевшему поступил звонок от лжесотрудника банка, которая предложила внести деньги за неоплаченную курьерскую доставку в сумме 9 800 рублей. Мужчина перевел деньги на диктуемые мошенником реквизиты. Не дождавшись самого кредита, надымчанин обратился в полицию.

Всего надымчанин перевёл преступникам более 26 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП