Житель Надыма отдал мошенникам 26 тысяч рублей ради получения кредита

7 Дек. 10:41 2018-12-07T10:41:47+03:00

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Желая получить кредит, ямальцы попадают на уловки мошенников и етряют собственные сбережения.

Так, в дежурную часть обратился надымчанин и рассказал, что в конце ноября в сети Интернет он заполнил анкету на оформление кредита. В начале декабря ему позвонил неизвестный мужчина, представился менеджером коммерческого банка и сообщил, что ему одобрен кредит, нужно оплатить заключение договора в сумме 3500 рублей, что заявитель и сделал. Далее ямальцу позвонил якобы курьер, попросил оплатить доставку договора в размере 13 000 рублей.

Через некоторое время потерпевшему поступил звонок от лжесотрудника банка, которая предложила внести деньги за неоплаченную курьерскую доставку в сумме 9 800 рублей. Мужчина перевел деньги на диктуемые мошенником реквизиты. Не дождавшись самого кредита, надымчанин обратился в полицию.

Всего надымчанин перевёл преступникам более 26 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».