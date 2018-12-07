На Ямале усилят работу по восполнению и сохранению рыбных ресурсов

7 Дек. 09:50 2018-12-07T09:50:43+03:00

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Накануне в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение о проведении мероприятий по сохранению биологического разнообразия и воспроизводству промысловой рыбы. Подписи под документом поставили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

- Сегодняшнее соглашение – это пример эффективного взаимодействия между «Газпром нефтью» и Ямало-Ненецким автономным округом. Благодаря активной поддержке компании на Ямале реализуются значимые экологические проекты. Уже несколько лет идёт совместная работа на Собском рыбоводном заводе. Очень важно, что с каждым годом список важных для округа направлений становится всё больше, - сказал Дмитрий Артюхов.

Компания расширит собственную программу по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории ЯНАО. Стороны обсудили возможность долгосрочного сотрудничества дочерних обществ «Газпром нефти» с «Собским рыбоводным заводом».

Научно-производственное объединение – единственная организация, которая специализируется на искусственном воспроизводстве рыбы в арктическом регионе России и выпуске молоди в крупнейшую водную артерию Ямала и всего Уральского федерального округа – реку Обь. Технологическое оборудование завода не имеет аналогов и составляет 685 инкубаторов и 180 бассейнов. Ранее, в 2017-2018 годах дочерние общества компании выпустили в Обь-Иртышский бассейн свыше 41 млн мальков пеляди, муксуна и других видов рыб.

В 2019 году программа по сохранению биоразнообразия будет расширена.