Ночью в Ноябрьске сгорел автомобиль «Honda Accord»

7 Дек. 09:15 2018-12-07T09:15:36+03:00

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Сообщение о полыхающем автомобиле поступило в пожарную часть города около одиннадцати часов вечера 6 декабря. Ремонт автомобиля будет затратным для его владельца.

По данным МЧС России в ЯНАО, автомобиль «Honda Accord» на улице Республики, возле дома № 47 в Ноябрьске вспыхнул около 23 часов. В 23:04 часов пожар был ликвидирован. Огнем значительно повреждены узлы и агрегаты в двигательном отсеке на площади один квадратный метр, передние фары, на бампере следы копоти.

В тушении пожара было задействовано десять человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются.