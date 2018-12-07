2018-12-07T09:15:36+03:00
Происшествия

Ночью в Ноябрьске сгорел автомобиль «Honda Accord»

Автовладельцу придётся потратиться на ремонт
Алена Кульмухаметова
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Двигательный отсек в иномарке выгорел полностьюДвигательный отсек в иномарке выгорел полностьюФото: Татьяна Коркина
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Сообщение о полыхающем автомобиле поступило в пожарную часть города около одиннадцати часов вечера 6 декабря. Ремонт автомобиля будет затратным для его владельца.

По данным МЧС России в ЯНАО, автомобиль «Honda Accord» на улице Республики, возле дома № 47 в Ноябрьске вспыхнул около 23 часов. В 23:04 часов пожар был ликвидирован. Огнем значительно повреждены узлы и агрегаты в двигательном отсеке на площади один квадратный метр, передние фары, на бампере следы копоти.

В тушении пожара было задействовано десять человек личного состава и три единицы спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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