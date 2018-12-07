2018-12-07T08:45:10+03:00
Общество

От жителей Салехарда ждут идей для «Зимы в городе»

У горожан спрашивают, как они желают провести новогодние каникулы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города СалехардФото с сайта администрации города Салехард
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На портале «Живем на Севере» начался прием идей от жителей Салехарда на тему: «Мероприятия в зимний период времени». У горожан есть всего 10 дней на то, чтобы подумать и предложить мероприятия, которые бы они хотели посетить в период январских каникул.

Как сообщают организаторы, все идеи жителей будут рассмотрены, самые интересные будут включены в план проведения проекта «Зима в городе».

Кроме того, на платформе «Предлагай!» началось голосование за предложенные жителями идеи по востребованным направлениям движения городского пассажирского транспорта. На голосование выставлено всего 2 идеи: остановка маршрутов номер 3, 4, 5 на ул. З.Космодемьянской на противоположной стороне от дома номер 74 и оборудование автобусных остановок информационным табло. Остальные предложенные жителями идеи рассмотрены, но реализация их в настоящий период времени не представляется возможным.

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