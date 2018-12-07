Прокуратура Ноябрьска закрыла доступ к сайту с экстремисткой информацией

7 Дек. 08:16 2018-12-07T08:16:28+03:00

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Очередной мониторинг сети вновь дал результаты. Так, прокуратурой города Ноябрьска установлено, что в свободном доступе неограниченного количества граждан на интернет-странице находится аудиозапись, которая решением Кунцевского районного суда города Москвы от 29.01.2018 признана экстремистской и внесена в Федеральный список экстремистских материалов под № 4439.

По данным ведомства, интернет - страница не была внесена в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Для устранения выявленных нарушений закона прокурором города направлено в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу.

По результатам рассмотрения требования прокурора доступ к вышеуказанной интернет-странице ограничен.