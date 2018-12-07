За минувшие сутки на Ямале в 27 ДТП пострадали 6 человек

7 Дек. 07:58 2018-12-07T08:00:03+03:00

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По информации Госатоинспекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 27 ДТП, в результате которых 6 человек травмировано.

Так, 6 декабря около половины девятого утра водитель автомобиля Chevrolet, на перекрестке улиц Ленина - Строителей города Муравленко, при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю Kia, движущемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение. Вследствие происшествия пострадал юный пассажир автомобиля Kia был госпитализирован.

В этот же день около четырёх часов дня на 21 км автодороги под Ноябрьском, водитель автомобиля Тоуота АURIS при обгоне столкнулся на встречке со встречным автомобилем Toyota CАMRY. Вследствие происшествия водитель автомобиля Тоуота АURIS и один из пассажиров автомобиля Toyota CАMRY были госпитализированы, водитель и второй из пассажиров автомобиля Toyota CАMRY получили различные травмы.

В это же время водитель автомобиля Кia, двигаясь по улице Южная Магистраль города Новый Уренгой, при повороте налево вне перекрестка создал помеху автомобилю Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение. Вследствие происшествия несовершеннолетний пассажир автомобиля Кia получил телесные повреждения.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5244 зарегистрированных ДТП погибли 37 человек, в их числе 3 ребенка и 546 человек травмировано, в их числе 62 несовершеннолетних.