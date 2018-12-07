На Ямале провели испытания системы-112

7 Дек. 07:38 2018-12-07T07:38:46+03:00

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Государственная комиссия по изучению работы системы-112 на Ямале начала работу 5 декабря. Накануне, 6 декабря, государственная комиссия и группы профильных специалистов работали в Салехарде и Лабытнанги.

По словам руководителя профильного ведомства Владимира Власова, с начала создания системы во всех муниципалитетах проведена большая работа в части технического обеспечения единых дежурных диспетчерских служб, обучения персонала, организации взаимодействия с оперативными службами «01», «02», «03», «04».

- В опытную эксплуатацию сегмент системы-112 введён в Салехарде в декабре 2017 года. В окружной столице также создан и функционирует Центр обеспечения вызова экстренных служб через единый номер «112», в Ноябрьске – резервный центр вызова, - сообщил Владимир Власов.

Функционирование системы-112 изучат на муниципальных объектах испытаний и в окружном Центре обеспечения вызовов. По итогам будут сформулированы выводы и рекомендации.