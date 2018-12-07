Погода на Ямале 7 декабря: облачно и снегопады

7 Дек. 06:52 2018-12-07T06:52:59+03:00

На Ямале идут снегопады Фото: Татьяна Коркина

Морозы в округе отступили

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В Салехарде облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -3 градусов.

В Ноябрьске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -8 градусов.

В Новом Уренгое облачная погода, вечером осадки в виде снега. Ветер юго-восточный, южный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -10 градусов.

В Лабытнанги пасмурно и снегопад. Ветер западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -8, -3 градуса.

В Надыме облачная погода и снегопад. Ветер восточный. Южный. Юго-западный 5-9 метров в секунду.

В Тарко-Сале облачная погода, вечером небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 2-9 метров в секунду.

В Муравленко облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду.