2018-12-06T15:55:03+03:00
Общество

В полночь открывается зимник «Уренгой – Красноселькуп»

На КПП будут нести дежурство сотрудники охранных предприятий
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Зимняя автомобильная дорога «Уренгой – Красноселькуп» открывается для полноприводных авто массой до 30 тонн с 00:00 7 декабря. Такое решение принято по итогам работы комиссии в составе представителей подрядной организации, МЧС, ГИМС, ГИБДД и Дорожной дирекции ЯНАО.

По данным комиссии, зимник соответствует всем нормам и правилам безопасности, установлены все необходимые дорожные знаки, сигнальные вехи, смонтированы КПП.

- По остальным трассам продолжаются работы. Напомню, выезжать на закрытые зимники небезопасно – автомобиль может застрять в снегу, провалиться на ледовой переправе или просто сломаться. Зимники проходят по территориям, где нет мобильной связи, люди в таком случае просто не смогут сообщить о ЧП и вызвать подмогу. Не рискуйте жизнью – дождитесь открытия зимних автодорог, - отметил заместитель начальника отдела содержания и ремонта автомобильных дорог Дорожной дирекции ЯНАО» Владимир Щепин.

Открытие ещё трёх зимников планируется не раньше 20 декабря.

Отметим, в этом году в период закрытия зимников по погодным условиям на них будут нести дежурство сотрудники охранных предприятий для соблюдения режима работы зимней автомобильной дороги. КПП зимников оборудованы средствами фото- и видеофиксации.

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