Ямал в рамках конгресса «Арктический МедиаМир» посетят гости из 25 стран мира

6 Дек. 15:27 2018-12-06T15:27:57+03:00

Международный конкурс профессионального мастерства среди российских и зарубежных СМИ пройдёт в эти дни

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Участниками циркумполярного конгресса средств массовой информации «Арктический МедиаМир» («Arctic Media World») станут порядка 200 представителей медиасообщества из 25 стран мира и 11 регионов России. Они посетят Ямал уже в эти выходные. В мероприятиях конгресса панирует принять участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В воскресенье, 9 декабря, участники международного медиаконгресса отправятся в Сабетту, чтобы увидеть стратегические объекты мирового уровня, которые являются результатом успешного экономического сотрудничества России с зарубежными партнёрами.

В Салехарде состоится торжественное открытие конгресса, после чего делегаты приступят к работе в пленарных сессиях по трём направлениям: экология в Арктике, сохранение традиций КМНС и социально-экономическое развитие Арктики. В этот же день, вечером, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответит на вопросы участников конгресса.

Значимым событием медиаконгресса станет международный конкурс профессионального мастерства среди российских и зарубежных СМИ. Оценивать конкурсные материалы будет компетентное жюри, в которое вошли авторитетные международные и российские эксперты в сфере медиаиндустрии, которые также выступят с мастер-классами на конгрессе.