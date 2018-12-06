2018-12-06T14:58:47+03:00
Общество

В Надыме за многочисленные преступления закрыли подростка

До совершеннолетия он не будет нести опасности окружающим
Алена Кульмухаметова
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Два года не могли справиться с трудным подростком многочисленные комиссии, полиция, учителя и родственники. За это время житель Надыма 2002 года рождения несколько раз совершал был пойман на мелких хищениях, управлением авто без права управления, а также в кражах.

Профилактическая работа с подростком, состоящим на учете в ОМВД России по Надымскому району, не принесла положительного результата. Склонный к пропускам уроков без уважительной причины в школе и совершению повторных правонарушений, несовершеннолетний не реагировал на требования преподавателей, игнорировал разъяснительную работу сотрудников полиции. Родственники также оказались бессильными в попытках повлиять на сына.

Накануне комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, начальник отдела надымской полиции обратились в суд с ходатайством о помещении нуждающегося в особом педагогическом подходе подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Суд принял решение направить подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста восемнадцати лет.

Юноша сейчас находится в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области, после чего будет направлен в специальную школу на 2 года.

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