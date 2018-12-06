На Ямале в цене взлетело мясо и птица

6 Дек. 14:18 2018-12-06T14:18:58+03:00

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Резких колебаний цен на Ямале не зафиксировано. Однако подорожание есть сразу по нескольким позициям.

Так, за месяц в округе подорожали говядина и куры – на три и четыре рубля соответственно. Цена свинины – ещё одного «мясного» ингредиента продуктовой корзины – за это время не изменилась; мороженая рыба прибавила за месяц два рубля. Наибольшим повышением по итогам ноября отметились сливочное масло, твёрдые сыры и чёрный чай – первые две позиции подорожали на семь рублей, чай на 12.

Цены на кефир, творог и молоко практически не изменились. Стоимость куриных яиц, круп и хлеба также стабильна. Не испытывает динамики и овощной набор корзины – картофель, капуста, репчатый лук и морковь. На один рубль в цене прибавили яблоки.

Специалисты отмечают, что и с начала года большинство продуктовых позиций не претерпели существенных изменений. Лидером по прибавке стала свинина – плюс 30 рублей, сливочное масло подорожало на 19 рублей, среди овощей – капуста – на четыре рубля.

Стоимость молочной продукции с начала года изменилась несущественно – на полтора рубля прибавил кефир, а вот килограмм творога подешевел на семь рублей, почти на три рубля снизились в цене сыры. Пшеничная крупа за неполный год подорожала на шесть рублей, а гречневая подешевела на 17.

Напомним, на Ямале проводится еженедельный мониторинг за ценами на продукты питания – их в продовольственной корзине 27: три вида мяса, мороженая рыба, яйцо куриное, пять видов молочных продуктов, включая сыр и сливочное масло, три вида хлеба и три вида круп, мука, соль, сахар, чай, овощи представлены картофелем, капустой, морковью и луком, из фруктов в социальный набор попадают только яблоки.

Основной причиной изменения стоимости продуктов на Ямале служит поступление новых партий товаров по иным оптовым ценам и изменение ассортимента предлагаемой продукции.