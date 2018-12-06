В программе развития предпринимательских навыков от Сбербанка и Google приняли участие порядка 40000 жителей Западной Сибири

6 Дек. 13:52 2018-12-06T13:53:50+03:00

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За два года в программе развития предпринимателей от Сбербанка и Google, которая проходит при поддержке властей региона, приняли участие порядка 40000 жителей из Тюменской, Омской областей, ХМАО и ЯНАО. Всего в программе обучается порядка 400000 человек по всей России. Это действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть бизнес. Кроме того, в «Бизнес класс» приходят учиться, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда, найти новую работу или получить повышение.

93%1 обученных в «Бизнес классе» довольны результатами обучения. По итогам программы 52% предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), каждый десятый из тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, уже открыл собственное дело. 7% из «новичков» устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе.

75% выпускников отметили, что «Бизнес класс» помог почувствовать себя увереннее в своих предпринимательских навыках. В топ-5 направлений бизнеса, которые планируют развивать или запускать участники, входят электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.

- В Тюменской области уделяют особое внимание развитию микро- и малого бизнеса. По отзывам участников, программа позволила им получить ценные практические навыки для вывода бизнеса на новый уровень. Многим начинающим предпринимателям общение с действующими бизнесменами и экспертами курса помогло преодолеть страхи и стать успешными. Обучение прошли не только представители бизнеса и, но и многие студенты региональных вузов. Уверены, что этот курс поможет им определиться с выбором будущей профессии, – прокомментировал директор управления организации продаж РГС Западно-Сибирского банка Сбербанка Андрей Двоеглазов.

Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"

- Программы Google по поддержке малого и среднего бизнеса существуют в странах по всему миру, в том числе и в России. Суммарно в них принимают участие более 6 млн человек. Благодаря программам 10% из них смогли найти работу или создать свой проект, а примерно каждое седьмое предприятие отметило рост бизнес-показателей, — говорит Юлия Соловьева, директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA, Google Россия. — В России с помощью «Бизнес класса» мы помогаем действующим и начинающим предпринимателям развивать бизнес «от А до Я»: от оценки бизнес-идеи и открытия компании до разработки финансовой модели, конкурентной стратегии и создания эффективной команды. Это основное отличие «Бизнес класса» от других программ серии Grow with Google.

Основные цифры об участниках «Бизнес класса»:

- 68% участников — начинающие предприниматели;

- Соотношение женщин и мужчин практически одинаково (52% и 48% соответственно);

- География проекта — вся Россия;

- Самое большое количество участников — из Москвы, Республики Татарстан, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края;

- Около 1200 предпринимателей из Западной Сибири приняли участие в очных мастер-классах от ведущих экспертов программы;

- Участники программы представляют абсолютно разные бизнесы: от ритейла и небольших производств до эко-фестивалей и футбольных клубов.

По завершении программы опытные предприниматели смогут проанализировать бизнес-модель, определить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели, разработать стратегию конкурентной борьбы. Начинающие — найти и «проверить на жизнеспособность» свою бизнес-идею, выстроить рабочие процессы, разработать бизнес-план, подобрать команду. Каждый выпускник программы, успешно прошедший итоговое тестирование, получает электронный сертификат. Регистрация на сайте проекта «Бизнес класс» открыта для всех желающих.

Программа «Бизнес класс» уникальна высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет. Сайт проекта тут .