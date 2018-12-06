Житель Нового Уренгоя при заказе запчасти на авто попал в сети мошенников

6 Дек. 13:33 2018-12-06T13:33:40+03:00

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Ямальцы продолжают переводить деньги мошенникам. Так, 4 декабря в полицию Нового Уренгоя обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.

По информации УМВД ЯНАО, мужчина на интернет-сайте оформил заказ на покупку автомобильного двигателя и внес предоплату в сумме 15 тысяч рублей, переведя деньгина счет, указанный злоумышленником. Однако товар до настоящего времени ему не доставлен, деньги не возвращены, администратор сайта на связь не выходит.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция в очередной раз предупреждает ямальцев: не переводите деньги неизвестным, не уточнив всю информацию.