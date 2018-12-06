В Салехарде запретили складировать в кучи снег

6 Дек. 12:51 2018-12-06T12:51:48+03:00

Его будут вывозить в течение суток

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Специалисты департамента дорожного хозяйства Салехарда проверили состояние дворовых и придомовых территорий города. Во время объезда они посетили три дворовые территории.

- Новыми правилами благоустройства города предусмотрена сдвижка снега, ручная уборка. Запрещается складирование снежных масс со льдом, сдвинутый в кучи снег должен вывозиться в течение суток, - отметил Виктор Лобода, заведующий сектором отдела благоустройства департамента городского хозяйства.

Специалисты посетили дворовые территории дома по улице Броднева, 35 "Б" и по улице Павлова, 11. По этим дворам поступают многочисленные жалобы от жителей города. Обе придомовые территории не очищаются, жители сами очищают себе места для подъезда транспорта и дорожки к подъезду. Замечено, что вывоза снега с начала зимнего периода ни разу не было. На улице Павлова подъезд для беспрепятственного проезда спецтехники, для откачки ЖБО, не очищен.

Все замечания учтены и зафиксированы, на управляющие компании будет составлен соответствующий акт. Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться два раза в неделю.