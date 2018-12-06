В Тарко-Сале задержан пенсионер, зарубивший топором собутыльника

6 Дек. 12:16 2018-12-06T12:16:36+03:00

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Очередная попойка завершилась смертью человека. Один ямалец оказался в могиле, другой за решёткой.

Пуровские следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженца Иркутской области. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации следственного комитета Ямала, 1 декабря в вагон-городке, расположенном в тундровой местности Пуровского района компания мужчин распивала алкоголь. Вскоре произошел конфликт, в ходе которого пенсионер ударил топором по голове оппоненту. От полученной травмы мужчина скончался.

В настоящее время следствием проводятся неотложные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый задержан, идут следственные мероприятия.