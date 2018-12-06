2018-12-06T11:32:20+03:00
Происшествия

За минувшие сутки на Ямале в 30 ДТП пострадали 3 человека

Нарушение ПДД привело к авариям
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОФото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Накануне сразу два нарушения правил дорожного движения привели к ДТП, в которых пострадали два человека.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 5 декабря в 18 часов 40 минут на пересечении улиц Строителей-Нефтяников города Муравленко водитель, за рулём «УАЗ» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Toyota». Водитель отечественного авто телесные повреждения.

В этот же день в 21 час 23 минуты на пересечении улиц Проезд 6П-Таёжная-Крайняя города Новый Уренгой водитель «Hyundai» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Honda», движущемуся по главной дороге, в результате столкновения водитель «Honda» был госпитализирован, а его пассажир получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых 3 человека травмированы.

С начала 2018 года на ямальских дорогах в 5213 зарегистрированных ДТП погибли 36 человек, в их числе 3 ребенка и 542 человека травмированы, в их числе 60 несовершеннолетних.

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