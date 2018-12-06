2018-12-06T10:52:04+03:00
Общество

Ямальцы примут участие в акции «Теплый день»

Варианты подарков можно просмотреть во вкладке на сайте
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Пятая ежегодная благотворительная акция в помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей «Теплый день» стартовала на Ямале. В этом году в категорию благополучателей организаторы добавили одиноких пожилых людей и инвалидов.

Стать участником акции просто, на сайте теплыйдень.рф под вкладкой своего муниципалитета размещены варианты подарков для нуждающихся земляков. Достаточно выбрать благополучателя, приобрести нужный подарок и передать его муниципальному координатору акции до 16 декабря.

Активных участников акции ждут приятные сюрпризы от организаторов.

В рамках Года добровольца организаторы «Теплого дня» приглашают к активному участию трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений района и просто небезразличных граждан.

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