2018-12-06T10:31:23+03:00
Происшествия

Десять лет тюрьмы получил житель Тарко-Сале за убийство жены

Ссора возникла во время застолья
Алена Кульмухаметова
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мужчина пытался создать видимость самоубийства супругимужчина пытался создать видимость самоубийства супругиФото: Татьяна Коркина
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Ямалец зарезал отдыхающую на кровати жену, после пытался создать видимость суицида. Ни суд, ни эксперты не поверили убийце.

По информации следственного комитета ЯНАО, 9 мая 2018 года в доме по улице Авиаторов городе Тарко-Сале во время застолья между супругами произошла ссора. Муж сначала избил женщину, а после того, как она прилегла на кровать, ударил её ножом в нижнюю часть живота. От полученной страшной раны женщина скончалась на месте преступления.

Убедившись, что супруга умерла, мужчина вложил нож в руку потерпевшей, инсценировав суицид. Затем он обратился в правоохранительные органы и сообщил, что женщина совершила самоубийство. Оперативники не поверили убийце и собрали неопровержимые доказательства его вины.

Мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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