В Новом Уренгое волонтёры презентовали «10 добрых дел»

6 Дек. 09:53 2018-12-06T09:53:44+03:00

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Форум добровольцев в Новом Уренгое стал своеобразным подведением итогов Года добровольца, объявленного в 2018 году в России. Были озвучены значимые акции, проведенные в течение года, состоялось награждение самых активных волонтеров.

В округе действует более 170 добровольческих объединений с общим охватом порядка 5 000 человек, 38 из них осуществляют деятельность в Новом Уренгое. В 2018 году в городе проведено более 50 добровольческих акций, в них приняли участие почти 10 тысяч человек.

Направления работы волонтеров в Новом Уренгое самые разные – это помощь социально незащищенным группам населения, пропаганда здорового и безопасного образа жизни; защита окружающей среды; поисковая деятельность, помощь животным и т. д.

Награды получили десятки молодых людей: активисты проекта «Великие имена России», различных волонтерских объединений.

Было отмечено, что в ноябре на Форуме добровольцев Ямала стартовала окружная акция «10 добрых дел», добровольцы Нового Уренгоя активно подключились к ее реализации. Состоялась презентация «10 добрых дел»: результатами своей работы и планами на будущее поделились волонтеры акций «Добро безграничных возможностей», «Добрый урок», «Мы рядом», «Твори добро», «Добро в семью» и т. д.