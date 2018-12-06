2018-12-06T09:53:44+03:00
Общество

В Новом Уренгое волонтёры презентовали «10 добрых дел»

Направления работы в городе самые разные
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города Новый УренгойФото с сайта администрации города Новый Уренгой
Изменить размер текста:

Форум добровольцев в Новом Уренгое стал своеобразным подведением итогов Года добровольца, объявленного в 2018 году в России. Были озвучены значимые акции, проведенные в течение года, состоялось награждение самых активных волонтеров.

В округе действует более 170 добровольческих объединений с общим охватом порядка 5 000 человек, 38 из них осуществляют деятельность в Новом Уренгое. В 2018 году в городе проведено более 50 добровольческих акций, в них приняли участие почти 10 тысяч человек.

Направления работы волонтеров в Новом Уренгое самые разные – это помощь социально незащищенным группам населения, пропаганда здорового и безопасного образа жизни; защита окружающей среды; поисковая деятельность, помощь животным и т. д.

Награды получили десятки молодых людей: активисты проекта «Великие имена России», различных волонтерских объединений.

Было отмечено, что в ноябре на Форуме добровольцев Ямала стартовала окружная акция «10 добрых дел», добровольцы Нового Уренгоя активно подключились к ее реализации. Состоялась презентация «10 добрых дел»: результатами своей работы и планами на будущее поделились волонтеры акций «Добро безграничных возможностей», «Добрый урок», «Мы рядом», «Твори добро», «Добро в семью» и т. д.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП