2018-12-06T09:37:49+03:00
Общество

В Надыме суд признал девочку сиротой

Папа скрывался от уплаты алиментов долгое время
Алена Кульмухаметова
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Шесть лет скрывался от выполнения своих родительских обязанностей мужчина и был признан судом безвестно отсутствующим. Теперь девочка может получать пенсию по потере кормильца от государства.

Надымской городской прокуратурой по обращению местной жительницы проведена проверка по факту нарушения прав ее несовершеннолетней дочери на получение алиментов, взысканных с отца ребенка.

Выяснилось, что в отделе судебных приставов Надыма находится исполнительное производство в отношении отца девочки о взыскании алиментов.

Так как местонахождение должника установлено не было, в 2012 году вынесено постановление о его розыске. Получить информацию о должнике за это время не удалось.

Городская прокуратура в интересах девочки для назначения пенсии по случаю потери кормильца в направила исковое заявление о признании отца ребенка безвестно отсутствующим.

Суд иск удовлетворил.

После вступления судебного решения в законную силу Пенсионным фондом России будет назначена социальная пенсия по случаю потери кормильца.

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