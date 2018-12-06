2018-12-06T08:59:53+03:00
Общество

В декабре льготники Ямала получат в два раза больше денег

Следующих выплат придётся ждать только в феврале
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НоябрьскФото с сайта администрации города Ноябрьск
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Сразу за два месяца получат выплаты льготополучатели Ямало-ненецкого автономного округа.

По информации управления социальной защиты населения администрации города Ноябрьск, предварительные выплаты касаются: ежемесячных денежных выплат, пожизненного денежного содержания, абонентной платы, ежемесячных пособий родителям погибших и умерших участников вооруженных конфликтов и военнослужащих, лицам из числа КМНС, неработающим пенсионерам и инвалидам (ямальская), опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, пособий на детей (в том числе инвалидов), выплат малоимущим семьям при рождении третьего ребенка, ежемесячной компенсационной выплаты одному из неработающих родителей (опекунов, усыновителей, попечителей) детей-инвалидов, дополнительного обеспечения гражданам, имеющим заслуги перед ЯНАО.

В управлении отмечают, что льготополучателям следует конролировать контролируйте и рационально использовать выплаты, ведь следующее перечисление денег будет уже в феврале 2019.

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