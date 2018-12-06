2018-12-06T08:40:01+03:00
Общество

В Салехарде за хищение 4 миллионов рублей осуждены экс-начальник миграционной службы Ямала, его супруга, бухгалтер и заместители

Имущество преступников арестовано
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта прокуратуры ЯНАОФото с сайта прокуратуры ЯНАО
Изменить размер текста:

В Салехарде вынесли приговор бывшему начальнику Управления Федеральной миграционной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорю Костюку.

Он признан виновным в присвоении денег в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Также за пособничество в совершении им хищения бюджетных денег привлечены к уголовной ответственности его супруга Елена Костюк, занимавшая должность начальника отдела, а так же бывшие главный бухгалтер УФМС России по ЯНАО – Ирина Нахимчук, заместители начальника управления - Светлана Шульгина и Николай Герасичев.

С 2012 - 2016 г.г. Игорь Костюк использовал схему хищения бюджетных денег путем временной передачи их сотрудникам в виде выплат подчиненным премиального вознаграждения либо материальной помощи в завышенном размере, а после забирал часть средств.

Всего Костюком при пособничестве его супруги, а также Нахимчук, Шульгиной и Герасичева в указанный период были похищены более 4 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2016 года. Подсудимые вину не признали. Одновременно Костюк утверждал, что подчиненные сотрудники добровольно передавали ему часть законно полученных премий и материальной помощи, которые он тратил на нужды управления.

Игорю Костюку назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей. Он лишен специального звания полковник внутренней службы.

Светлана Шульгина, Николай Герасичев, Елена Костюк и Ирина Нахимчук осуждены к лишению свободы на срок от 1 года до 2 лет 6 месяцев, условно, с установлением испытательного срока, в течение которого осужденные должны своим поведением доказать свое исправление.

Судом удовлетворены исковые требования правопреемника миграционной службы - УМВД России по ЯНАО, с осужденных солидарном порядке взысканы похищенные бюджетные деньги. Также денежные средства на сумму, превышающую 1 400 000 рублей, изъятые по месту жительства Костюка и признанные вещественными доказательствами, обращены в доход государства.

До исполнения имущественных взысканий сохранен арест на недвижимое имущество и автомобили Костюка Игоря и Костюк Елены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
Дмитрий Артюхов подписал два важных соглашения для благополучия ямальцев
Ямал представит свою продукцию на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге
В Ноябрьске появились два новых пешеходных перехода
В Надыме оленеводам задолжали 4 миллиона рублей
Половина школьников из числа коренных ямальцев изучают родной язык
На полтора года отправили в спецшколу трудного подростка из Муравленко
На Ямале льготники получат поддержку на утилизацию и вывоз мусора
Полицейский с Ямала остался без кителя, мешая мужу убить жену
В бюджете Ямала обнаружились дополнительные 14 миллиардов рублей
По вине курильщика в Ноябрьске погибли женщина и 2-летний ребёнок
Ямалец завоевал золото на чемпионате DigitalSkills-2018
В Надыме пьяными задержаны юные наркоторговцы
На Ямале из–за морозов закрывают зимники
За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано 17 ДТП