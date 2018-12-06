2018-12-06T07:59:34+03:00
Общество

Ямальская делегация принимает участие на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Деловая программа форума соберёт более двух тысяч делегатов со всей России
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительства ЯНАОФото с сайта правительства ЯНАО
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Накануне в Санкт-Петербурге начал работу VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Ямальцы традиционно принимают участие в международном событии, возглавляет делегацию заместитель губернатора округа, директор департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров.

По информации организаторов, деловая программа VIII Международного форума соберёт на площадке конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» более двух тысяч делегатов со всей России. На полях форума актуальные вопросы арктической повестки обсудят представители 11 федеральных министерств, 16 ведомств, законодательных органов власти федерального и регионального уровня, эксперты из России и зарубежья. География иностранного представительства охватывает 24 государства, в том числе все страны Арктического Совета.

Программа включает порядка 40 мероприятий, в том числе специализированную выставку. В арктической экспозиции свои технологические решения для Арктики представят АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ПАО «Газпром Нефть», АО «ОСК» и другие. Всего в экспозиционном пространстве будет представлено 50 компаний.

Сегодня состоится пленарное заседание «Арктика сегодня: ключевая роль регионов». В рамках заседания о региональном опыте реализации экологических проектов на Ямале расскажет Александр Мажаров.

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