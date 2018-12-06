Владимир Путин запустил в работу третий газовый промысел Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения

6 Дек. 07:45 2018-12-06T07:45:01+03:00

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Президент РФ Владимир Путин в режиме телемоста 5 декабря запустил в работу третий газовый промысел Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямальском районе.

- Я благодарю всех, кто принимал участие в создании этих важных промышленных и инфраструктурных объектов. Это весомый вклад в развитие отечественной газовой отрасли, в комплексное освоение Ямала. Инженеры, геологи, газовики, строители буквально с нуля в сложных климатических условиях создали на полуострове новый, огромный и современный центр газодобычи России. И всё это на основе самых строгих экологических требований, чтобы сохранить тундру и хрупкую природу Ямала, - сказал глава государства.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил высочайший уровень работы трудового коллектива компании «Газпром» и личный вклад Алексея Миллера.

- Это знаковое событие для развития национальной и мировой энергетики. Все работы, предваряющие запуск газового промысла, выполнялись в тяжёлых северных условиях, но наш стратегический партнёр в очередной раз доказал, что нерешаемых задач нет. Бованенковское месторождение будет и дальше снабжать энергией потребителей России и Западной Европы, а ямальская Арктика получит новые возможности для развития, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

- Запасы Бованенковского месторождения настолько велики, что добыча здесь будет вестись до 2128 года, то есть в течение следующих 110 лет, - сказал Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, для вывода ямальского газа в Единую систему газоснабжения России в 2012 году был введён в эксплуатацию газопровод «Бованенково – Ухта», а в 2017 году - «Бованенково – Ухта – 2». Протяжённость каждого из них около 1265 км. Это один из самых масштабных и сложных газотранспортных проектов в истории газовой отрасли страны, около трети трассы газопроводов проходит в тяжелейших климатических и геологических условиях Крайнего Севера.