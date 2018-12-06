Погода на Ямале 6 декабря: снегопад и сильный ветер

6 Дек. 07:00 2018-12-06T07:00:06+03:00

На Ямале идёт снегопад Фото: Татьяна Коркина

Морозы в округе отступают

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В Салехарде облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный, юго-восточный, западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха: -11, -20 градусов.

В Ноябрьске облачно и снег. Ветер южный, юго-западный 9-13 метров в секунду. Температура воздуха: -13, -1 4 градусов.

В Новом Уренгое облачно и сильный снегопад. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха: -13, -8 метров в секунду.

В Надыме облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, западный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -10 градусов.

В Тарко-Сале пасмурно и сильный снегопад. Ветер южный, юго-западный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха: -14, - 11 градусов.

В Лабытнанги пасмурно и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха: -11, -18 градусов.

В Муравленко облачно и обильный снегопад. Ветер южный, юго-западный 9-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -14, - 9 градусов.