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Здоровье5 января 2022 20:01

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 6 января 2022 года: еще одна смерть от ковида

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 января 2022 года
Сергей Швецов
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 января 2022 года.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 января 2022 года.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 января 2022 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 37 и составило 62 228 человек, 1 человек скончался (всего – 959 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Фото - yandex.ru.

За последние сутки в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 581 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 585 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.

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