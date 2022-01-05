Коронавирус на Ямале. Последние новости на 5 января 2022 года: 32 человека находятся в тяжелом состоянии

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умер один человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах, они будут работать и в новогодние праздники. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 13 человек. С начала периода количество заразившихся составляет 62 191 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 205 человек, из них 32 находятся в тяжелом состоянии, 14 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то за сутки от болезни излечились 105 человек, с начала пандемии - 57 663.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 (7,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии - 9 575 147. Также за сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.