В Новом Уренгое погрузчик смял легковушку с водителем Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Одна из аварий произошла на 3 километре автодороги «Салехард – Аэропорт», водитель автомобиля «Сан Йонг» выехал на полосу встречного движения, где врезался с «Тойотой». В результате ДТП травмы получил пассажир «Тойоты».

Вторая авария с пострадавшим произошла сегодня ночью. На регулируемом перекрёстке улиц Дружбы Народов и 70 Лет Октября, в Новом Уренгое, водитель погрузчика «Вольво» проводя дорожные работы, при движении задним ходом наехал на «Мицубиси». В результате ДТП водитель легковушки получил травмы.

С начала 2021 года на ямальских дорогах в 5 086 зарегистрированных ДТП погибли 29 человек и 336 получили травмы, в том числе 30 несовершеннолетних.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.