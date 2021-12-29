Коронавирус на Ямале. Последние новости на 29 декабря 2021 года: продлен режим повышенной готовности

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах, они будут работать и в новогодние праздники. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 92 человека, из них один вахтовик. С начала периода количество заразившихся составляет 61 743 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 289 человек, из них 39 находятся в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

На Ямале вновь продлили режим повышенной готовности, теперь он действует до 31 марта 2022 года. Необходимые изменения уже внесены в соответствующий документ, ознакомиться с которым можно на сайте регионального правительства. Таким образом, все принятые ранее ограничения продолжают действовать.

Что касается выздоровевших, то сутки от болезни излечились 198 человек, с начала пандемии - 56 503.

За последние сутки в России выявлена 21 922 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 496 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 437 152 случая в 85 регионах. Излечился от коронавируса 43 961 человек, с начала пандемии - 9 337 447. Также за сутки зафиксировано 935 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 306 090 человек.