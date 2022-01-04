Жительница Ямала засняла рыжую лисицу, разгуливающую по городу

По словам местных жителей, лисица пришла в город, чтобы чем-то поживиться

Жительнице Тарко-Сале удалось заснять на камеру рыжую лисицу, вышедшую к людям из леса. Хищница совсем не испугалась приближающихся к ней людей и продолжила заниматься своими делами, удостоив горожанок лишь мимолетным взглядом.

На кадрах видно, как лесная жительница взобралась на сугроб и с интересом наблюдает, что же происходит за забором на закрытой территории. Услышав шаги, она небрежно повернула голову в сторону людей, а затем, спустя пару секунд, отбежала на небольшое расстояние, вновь запрыгнув на кучу снега.

- Лисичка, какая хорошая. Замерзла, наверное, она, - говорит автор ролика, наблюдая за рыжей красавицей.

По словам местных жителей, лисица пришла в город, чтобы чем-то поживиться. Зимой, когда в лесах ложится снег, животным сложно найти пропитание, поэтому они выходят в город или на трассы, надеясь разжиться съестным.

Так, за прошедшие месяцы ямальские города уже посетили белки и зайцы, а на одной из трасс водитель заснял огромного кабана, бегущего по обочине.

Добавим, что лисы, забредающие в города, - не такая уж и редкость для северных широт. Например, в Муравленко упитанная хищница бесстрашно разгуливала по городскому двору, позируя прохожим. А в Ноябрьске рыжая плутовка едва не украла у мужчины видеокамеру, лежащую на снегу. Северянин специально выпустил гаджет из рук, чтобы запечатлеть визит хищника на территорию.