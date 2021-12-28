На Ямале режим повышенной готовности продлили до 31 марта 2022 года

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вновь продлили режим повышенной готовности, теперь он действует до 31 марта 2022 года. Необходимые изменения уже внесены в соответствующий документ, ознакомиться с которым можно на сайте регионального правительства. Таким образом, все принятые ранее ограничения продолжают действовать.

Также напоминаем, что срок действия ПЦР-теста на коронавирус теперь составляет 48 часов с момента получения результата. Требование о наличии отрицательного результата не распространяется на граждан, обратившихся в организации соцобслуживания, имеющих противопоказания к вакцинации.

Кроме того, срок действия решений о признании граждан нуждающимися в соцобслуживании и индивидуальных программах предоставления соцуслуг продлевается до 31 марта 2022 года без подтверждающих документов.

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. По данным на 28 декабря, в округе зарегистрировано 92 заболевших, с начала периода - 61 743. Большую роль в этом сыграла массовая вакцинация. Сейчас коллективный иммунитет составляет порядка 60 процентов, однако для полноценной защиты необходимо 80%. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных в регионе.