Погода в новогоднюю ночь на Ямале - 2022: пасмурное небо и трескучие морозы

В регион идут морозы Фото: Вера Зенина

До Нового года остались считанные дни, а это значит, что уже пора завершать все приготовления и хорошенько подумать, как же провести эту волшебную ночь. Чаще всего, после боя курантов, люди отправляются гулять и запускать фейерверки, не способны нарушить эту традицию даже самые трескучие морозы, которые то и дело господствуют в регионе. Рассказываем, какая погода будет в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2022 на Ямале.

Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на Ямал придут лютые холода. Так, 31 декабря столбики термометров опустятся до -45 градусов, по западу -28...-33. В среднем температура воздуха будет колебаться от -35 до -40 градусов.

Также будет дуть юго-восточный ветер с переходом на южный, его скорость ставит 5-10 м/с. Местами возможны небольшие осадки.

Ниже можно ознакомиться с более подробным прогнозом прогнозом погоды по городам.

Салехард: пасмурно, вечером - снег. Днем -35, ночью -32. Ветер 5-6 м/с.

Надым: облачно. Днем -36, ночью -37. Ветер 7-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -33, ночью -32. Ветер 6-9 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -38, ночью -40. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -33, ночью -35. Ветер 5-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -35, ночью -38. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -31, ночью -33. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -34, ночью -35. Ветер 5-6 м/с.