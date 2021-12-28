Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 декабря 2021 года: растет число пациентов с тяжелым течением болезни

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли два человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 95 человек, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 61 651 житель. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 316 человек, из них 47 находятся в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то сутки от болезни излечились 159 человек, с начала пандемии - 56 305.

За последние сутки в России выявлено 23 210 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 846 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 415 230 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 715 человек, с начала пандемии - 9 293 486. Также за сутки зафиксировано 937 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 305 155 человек.