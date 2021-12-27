«Невыносимо ходить!»: жители Лабытнанги жалуются на управляющие компании, которые не чистят дворы от снега

Занесенная снегом лестница

Жители Лабытнанги массово жалуются на плохую работу управляющих компании. По словам людей, организации только берут деньги, а выполнять свои обязательства, прописанные в договоре, не хотят. Так, с начала зимы в соцсетях стали появляться посты от горожан, в которых сообщается о занесенных снегом дворах, которые никто не торопится убирать.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, одна из жительниц опубликовала в соцсетях видеоролик, описав проблему. Речь идет о доме №41 по ул. Обская.

На кадрах видно напрочь занесенную снегом лестницу, ведущую в подъезд. От его скопления жильцам тяжело спускаться, а любое неверное движение может привести к падению и травме.

- Невыносимо ходить. Это не чистилось, как выпал снег. Хотя бы лопату нам дали, сами почистили. Видите, сугробы какие на порожках? Иногда сами чистим подручными материалами, - рассказывает автор.

В комментариях к посту горожане полностью поддержали землячку, рассказав, что и в других дворах ситуация с уборкой ничуть не лучше.

- Улица Гагарина, д. 54. Тоже ни разу в этом году УК не чистила снег! Мой 9-летний ребенок и пожилые соседи сами чистят крыльцо и место для парковки машин, - сообщила Наталья.

- Улица Дзержинского, д. 2. Тоже самое творится! Просила оставлять лопату в подъезде, чтоб самим чистить, но не оставляют, - написала Светлана.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что действительно, именно управляющие компании отвечают за обслуживание домов и дворовых территорий.

- В первую очередь с заявками обращайтесь в диспетчерскую управляющей компании. Всем рекомендуем дублировать заявки в ЕДДС по телефону - 112. Служба работает круглосуточно. Заявок поступает много, но все они находятся на контроле управления ЖКХ до полного их исполнения, - добавили в ведомстве.

Кстати, после публикации видео крыльцо дома быстро расчистили. Городское УЖКХ отчиталось о проделанной работе, прикрепив к комментарию соответствующее фото.