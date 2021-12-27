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Общество27 декабря 2021 10:21

«Невыносимо ходить!»: жители Лабытнанги жалуются на управляющие компании, которые не чистят дворы от снега

По словам людей, заставить «управляшки» работать практически невозможно
Вера Зенина
Вера Зенина
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Занесенная снегом лестница

Занесенная снегом лестница

Жители Лабытнанги массово жалуются на плохую работу управляющих компании. По словам людей, организации только берут деньги, а выполнять свои обязательства, прописанные в договоре, не хотят. Так, с начала зимы в соцсетях стали появляться посты от горожан, в которых сообщается о занесенных снегом дворах, которые никто не торопится убирать.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, одна из жительниц опубликовала в соцсетях видеоролик, описав проблему. Речь идет о доме №41 по ул. Обская.

На кадрах видно напрочь занесенную снегом лестницу, ведущую в подъезд. От его скопления жильцам тяжело спускаться, а любое неверное движение может привести к падению и травме.

- Невыносимо ходить. Это не чистилось, как выпал снег. Хотя бы лопату нам дали, сами почистили. Видите, сугробы какие на порожках? Иногда сами чистим подручными материалами, - рассказывает автор.

В комментариях к посту горожане полностью поддержали землячку, рассказав, что и в других дворах ситуация с уборкой ничуть не лучше.

- Улица Гагарина, д. 54. Тоже ни разу в этом году УК не чистила снег! Мой 9-летний ребенок и пожилые соседи сами чистят крыльцо и место для парковки машин, - сообщила Наталья.

- Улица Дзержинского, д. 2. Тоже самое творится! Просила оставлять лопату в подъезде, чтоб самим чистить, но не оставляют, - написала Светлана.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что действительно, именно управляющие компании отвечают за обслуживание домов и дворовых территорий.

- В первую очередь с заявками обращайтесь в диспетчерскую управляющей компании. Всем рекомендуем дублировать заявки в ЕДДС по телефону - 112. Служба работает круглосуточно. Заявок поступает много, но все они находятся на контроле управления ЖКХ до полного их исполнения, - добавили в ведомстве.

Кстати, после публикации видео крыльцо дома быстро расчистили. Городское УЖКХ отчиталось о проделанной работе, прикрепив к комментарию соответствующее фото.

Фото: УЖКХ администрации Лабытнанги

Фото: УЖКХ администрации Лабытнанги

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