Салюты и фейерверки на Новый год 2022 в Салехарде: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Фото: администрация Салехарда

В новогоднюю ночь жителя Салехарда смогут увидеть праздничный салют. Пиротехническое шоу уже давно стало неотьемлемой частью праздника, от которого захватывает дух. Яркие залпы приходятся по душе не только детям, но и взрослым, ведь красочные огни позволяют по-настоящему окунуться в атмосферу всеобщего веселья и поверить в волшебство. Рассказываем, во сколько начнется салют и откуда его лучше смотреть.

И так, в наступающем году власти решили не изменять традицию и запустить россыпь ярких огней над рекой Шайтанка. Веселые залпы взлетят в небо в 01:00 ночи.

А когда праздничное шоу завершится, жители смогут и сами запустить фейерверки. Для этого в городе подготовили сразу пять участков:

- площадь «Ленина» по ул. Республики, д. 72;

- открытая площадка по ул. Обская, д. 9а;

- открытая местность у скульптуры «Мамонт» (район паромной переправы);

- территория стоянки автомобилей возле пляжа по ул. Набережная

- территория стоянки автомобилей у памятника «Романтикам 70-х» по ул. Броднева.

Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и не запускать фейерверки за пределами отведенных территорий, в помещениях, вблизи построек, новогодних елок, а также с балконов и крыш. А чтобы избежать трагедии, в районе всех площадок будут организованы стационарные посты и передвижные дозоры.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?

После того, как отгремят куранты, а в небо взлетят салюты, наступят долгожданные выходные. Чтобы горожанам не пришлось скучать, культурные центры подготовили массу мероприятий, рассчитанных на любой возраст: мастер-классы, новогодние спектакли и многое другое.

А тех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе, ждут в центре активного отдыха «Горка - парк» и на площади у Центра культуры и спорта «Геолог». Именно в этих местах находятся самые лучшие ледяные и снежные горки. Они придутся по душе и детям, и взрослым.