Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 декабря 2021 года: 42 человека находятся в тяжелом состоянии

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли два человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 110 человек, из них 5 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 61 252 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 324 человека, из них 42 находятся в тяжелом состоянии, 12 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то сутки от болезни излечились 199 человек, с начала пандемии - 55 578.

За последние сутки в России выявлено 25 667 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 971 (7,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 318 650 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 41 645 человек, с начала пандемии - 9 139 166. Также за сутки зафиксировано 1 002 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 301 271 человек.