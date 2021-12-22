На Ямале трое рабочих погибли в жутком пожаре на железнодорожной станции

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На Ямале произошел страшный пожар, унесший жизни трех рабочих, трудившихся над реконструкцией вокзала станции Коротчаево (отдаленный район Нового Уренгоя).

- Сообщение о пожаре поступило 22 декабря в 01:48. На место выехали семь человек личного состава и две единицы спецтехники, а также два человека личного состава и одна единица спецтехники добровольной пожарной дружины. Ликвидировать возгорание удалось в 02:37. Огонь повредил комнату отдыха на площади 25 квадратных метров, - рассказали пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

К несчастью, в этот момент в помещении находились три человека - рабочие ОАО «Северстройсервис». Их тела обнаружили работники пожарной части.

Происшествием тут же заинтересовалась Новоуренгойская транспортная прокуратура. Сотрудник ведомства уже выехал на место трагедии, чтобы координировать работу правоохранительных органов. Также организована проверка, которая покажет, соблюдалось ли на объекте законодательство о противопожарной безопасности.

Известно, что железнодорожный вокзал был закрыт на реконструкцию. Задержек поездов нет.