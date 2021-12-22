Коронавирус на Ямале. Последние новости на 22 декабря 2021 года: количество заболевших превысило 61 тысячу

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 109 человек, из них 8 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 61 031 житель. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 372 человека, из них 46 находятся в тяжелом состоянии, 10 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 189 человек, с начала пандемии - 55 182.

За последние сутки в России выявлено 25 907 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 877 (7,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 267 719 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 40 219 человек, с начала пандемии - 9 055 199. Также за сутки зафиксировано 1 027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 299 249 человек.