Коронавирус на Ямале. Последние новости на 21 декабря 2021 года: 40 человек находятся в тяжелом состоянии

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли два человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 110 человек, из них 7 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 60 922 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 403 человека, из них 40 находятся в тяжелом состоянии, 13 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 165 человек, с начала пандемии - 54 993.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 27 022 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 169 (8,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 241 182 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 059 человек, с начала пандемии - 9 014 980. Также за сутки зафиксировано 1 019 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 298 222 человека.